"У матчі з Реалом у Мадриді Шахтареві буде однозначно важко. Наразі Реал показує непоганий футбол, цю команду зараз важко обіграти.

Гецко: Шахтарю є чим здивувати Реал

За рахунок чого Шахтар може взяти очки? Насамперед, "гірникам" треба добре зіграти в обороні. Так, це не найсильніший бік нашого клубу. Наша сильна сторона – атака. Але у Шахтаря дуже велика проблема у захисті та в середині поля. Тому у матчі з Реалом найголовніше – не пропустити.

А в атаці Шахтар моменти матиме. У цьому поєдинку потрібно брати очки. Потрібно постаратися не пропустити. Якщо Шахтар пропускає першим – команда розклеюється, не може перебудуватись та запропонувати іншу схему. Тому найголовніше – зіграти на нуль в обороні. Зіграти дуже щільно та дуже суворо. І тоді у нас з'явиться якийсь шанс", – сказав Воробей у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок між Реалом та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 3 листопада. Початок зустрічі у Мадриді о 19:45.

Реал Мадрид – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів