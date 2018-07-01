Воробей: ЧС-2018 відрізняється своєю непередбачуваністю

Екс-форвард збірної України і донецького Шахтаря Андрій Воробей поділився враженнями від чемпіонату світу-2018.

"Дивний турнір. Він відрізняється своєю непередбачуваністю. У порівнянні з минулим ЧС зараз стало менше великих перемог. Більшість матчів тримали глядачів у напрузі до останніх хвилин. Мені приємно дивитися за такими баталіями.

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Виліт Німеччини? У цій команді багато виконавців, які вже вигравали чемпіонат світу. І на цей раз потрапили до складу по блату або за старі заслуги. Хоча можна було зробити і по-іншому. Але це була прерогатива Йоахіма Льова. Зараз, можливо, він і сам думає, що можна було вже зараз діяти на перспективу. Загалом, збірна Німеччини морально виявилася не готова до Мундіалю.

Буду вболівати за Іспанію і Мексику. Хоча на даний момент я б не списував з рахунків тих же шведів, хорватів", – розповів Воробей виданню Команда1.

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