У квітні 2022 року Ніл Ворнок оголосив про завершення тренерської кар'єри. Однак 74-річний фахівець не дотримав свого слова, і в понеділок, 13 лютого став новим наставником Хаддерсфілд Таун. В заяві на офіційному сайті клубу говориться про те, що Ворнок працюватиме з "тер'єрами" до кінця цього сезону.

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Це вже вдруге, коли Ворнок очолює біло-синіх. Раніше Ніл працював із Хаддерсфілдом у сезоні 1994/95.

Наразі Хаддерсфілд Таун перебуває в зоні вильоту та посідає 23 місце в Чемпіоншипі. Раніше в цьому сезоні клуб уже встиг звільнити Денні Шофілда і Марка Фотерінгема з посади головного тренера.

Повідомляється, що в наступному матчі команди зі Сток Сіті Хаддерсфілдом керуватиме Нарсіс Пелах. Дебют Ворнока на тренерській лаві команди відбудеться в суботу в матчі проти Бірмінгема.

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