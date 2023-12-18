"Важке жеребкування. Нам належить зіграти з чемпіоном України, який має неймовірний європейський досвід. Це команда, яка посіла третє місце у своїй групі ЛЧ, яка перемогла Барселону.

"Гарна вивіска": у Марселі прокоментували зустріч із Шахтарем у ЛЄ – команда боїться не набрати форму

Водночас, вважаю, нам пощастило, що ми зустрінемося із солідною командою. Нам попався Шахтар, хоча були й інші варіанти. Жеребкування – завжди лотерея. Велодром може стати нашою перевагою, наша публіка має нам допомогти", – цитує Папена Canal+.

Папен є легендою Марселя. Екс-форвард провів за Олімпік 6 років і в 1991 році виграв "Золотий м'яч".

Фонсека на останніх секундах відібрав у ПСЖ перемогу, Марсель виграв 4-й матч поспіль: Ліга 1