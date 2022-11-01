"Пятов та Степаненко завжди були у нас лідерами. Навіть коли були іноземці вони залишалися найголовнішими у роздягальні, які завжди допомагали нам – молодшим. І які допомагали тренеру у всьому.

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Коли є старші та молодші хлопці в команді, то тренерський штаб не завжди може впоратися. Для цього є такі гравці як Пятов, Степаненко, Кривцов, Шевченко, Матвієнко. Вони дуже допомагають, впливають на атмосферу в роздягальні й в цілому на загальний стан усієї команди.

Зараз зібрався хороший колектив, в якому всі дуже дружні. У роздягальні гарна атмосфера. Напевно, багато в чому запорука успіху тренерського штабу в тому, що вони все роблять для цього. І всіх хлопців, які перебувають у команді. Ми дійсно виглядаємо як єдине ціле. Під час матчу дуже переживаємо один за одного. Неможливо сидіти на трибуні та просто дивитися матч. Ти ще більше хвилюєшся, аніж коли сам граєш на полі. Зараз у нас справді дуже хороша, дружня атмосфера.

Впевнений, що для кожного тренера дуже важко підтримувати мікроклімат у команді. У нас усі хлопці переживають, дуже добре знають одне одного. Нема такого: "Чому я не граю, а він грає". Якщо гравець виходить в основному складі, то за нього переживає будь-який футболіст, який перебуває у запасі або поза заявкою", – сказав Бондар в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, після 10-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде другим, маючи у своєму активі 20 очок. Від лідера першості – СК Дніпро-1 – він відстає на 5 пунктів, маючи 2 гри у запасі.

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