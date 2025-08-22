Футбольний агент і експерт В'ячеслав Заховайло прокоментував поразку Динамо від Маккабі (Тель-Авів) у кваліфікації ЛЄ (1:3).

"Важко на це все дивитися. Приниження вболівальників Динамо Київ на європейській арені триває. Що дуже впадає в очі, гравці Динамо виглядають абсолютно без енергії, як вичавлені лимони. Що відбувається? Важко знайти пояснення.

"У складі Динамо є гравці, які просто непіддатливі до навчання": Заховайло захистив Шовковського після вильоту з ЛЧ

Ось зараз я збрехав. У футболі чудес не буває. Їхати на одних і тих же гравців чотири сезони поспіль – просто абсурд. На моїй пам'яті, це вже третя червона картка, отримана на рівному місці. Виходить, що висновки гравці не роблять? Напрошується питання: вони взагалі навчаються? У мене є сумніви.

Найголовніше, щоб всі живі, і чекаємо тотальних змін у клубі.

Всім добра. Слава Україні", – написав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.

