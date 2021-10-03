"Вони втратили впевненість – за місце у складі потрібно боротися": Тухель публічно розкритикував двох гравців Челсі
Наставник Челсі Томас Тухель пояснив, чому хавбеки Кай Хаверц та Хакім Зієш не виходять на поле.
"Ми завжди робимо все необхідне для підтримки гравців у найкращій формі, але в якийсь момент, після безлічі втрачених шансів, ми повинні визнати, що Кай і Хакім не в найкращих кондиціях. Можливо, в цьому навіть немає їхньої провини, але зараз їм потрібно працювати і боротися за місце в складі.
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У певний період після передсезонної підготовки вони мали вирішальний вплив на гру команди, але після цього вони трохи втратили впевненість у своїх силах. Ми не припинимо працювати над їхньою формою, це нормальний процес. В цьому немає серйозних проблем, але наше основне завдання полягає в тому, щоб перемагати, тому ми не можемо не враховувати нинішній стан гравців", – цитує Тухеля офіційний сайт Челсі.
Додамо, що у вчорашньому матчі проти Саутгемптона (3:1) Хаверц та Зієш просиділи на лаві запасних.
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