"З такою атмосферою і вболівальниками за спиною кожен знає, що треба робити на полі. Це про прагнення та інше. У сучасному футболі все дуже швидко, кожен є технічним і знає, що треба робити на полі.

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Проте треба трішки більше зусиль, прагнення, треба бути попереду свого візаві, аналізувати гру швидше, ніж він. Потрібно вигравати дуелі й таке інше. У цьому ключ.

Чемпіонство? Кожен мріє про це, але, якщо чесно, ми не заглядаємо настільки вперед. Також ми не дивимось на інші команди, просто треба сфокусуватись на своїй грі. Як я вже казав, є багато речей, які треба покращувати. Але ми на правильному шляху.

Всі працюють дуже старанно. Не лише гравці, а й персонал. Ви приїжджаєте вранці на тренування і повертаєтесь о 5 вечора, а вони все ще важко працюють. Ось так, неймовірно і досконало. Це ключ до успіху. Це моя думка", – цитує Зінченка Arseblog.

Нагадаємо, після 19 зіграних турів лондонці лідирують в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 5 пунктів і маючи поєдинок у запасі.

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