"Можливо, фаворитами можна вважати нас з Челсі, якщо зважати на імена в нашій команді. Відчуємо себе двома командами, яким потрібно виграти.

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Але Челсі – чинний чемпіон, це та команда, яку доведеться здолати. Вони стали сильнішими з хорошими гравцями, а в трансферне вікно витратили більше, ніж ми. Ми – клуб, який цього літа набрав багато гравців, але ми повинні реалізувати все це, ставши відмінною командою. Як Челсі минулого року", – наводить слова Почеттіно RMC Sport.

Нагадаємо, французький гранд провів активну трансферну кампанію, підписавши одразу 6 гравців: Ліонеля Мессі, Серхіо Рамоса, Джорджініо Вейналдума, Джанлуїджі Доннарумму, Ашрафа Хакімі і Нуну Мендеша. Натомість Челсі обмежився запрошенням Ромелу Лукаку і Сауля.

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