"Футбол 24" зібрав нищівну реакцію експертів та вболівальників на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду ЛЧ Пафос – Динамо (2:0).

Кіпрський футбол на підйомі? Чи це, скоріше, український докотився "до ручки"? Чемпіон УПЛ виглядав абсолютно безпорадним у матчі, який потрібно було впевнено вигравати. Зрештою, соромно не тільки за результат, бо Динамо програло найгіршим способом – без бою.

Пафос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Вперше за останні 20 років груповий етап Ліги чемпіонів відбудеться без жодного представника України. У 2005-му провал трапився теж із подачі столичного клубу, який не менш принизливо влетів андердогу – швейцарському Туну. Щоправда, тоді відповідальність розділив Шахтар, очікувано поступившись міланському Інтеру.

*******

Михайло Смоловий, співведучий "ТаТоТаке", вводить у курс справи тих, хто "в танку". Хоча цікаво буде почитати й очевидцям вчорашнього побиття.

Олексій Сливченко зі Sport.ua категоричний: "Це дійсно ганьба. Навіщо вам чемпіонства?"

Коментатор Олександр Золотогорський знайшов еталонний приклад для терміну "відвозити".

Олександр Попов, головний редактор сайту "Динамо Київ від Шуріка", теж не зміг змовчати щодо "нового рівня" рідної команди.

Роман Шахрай, спортивний оглядач "Газети по-українськи" і журналу "Країна", який зараз служить у ЗСУ, звертається до Метра.

Агент, менеджер та експерт В'ячеслав Заховайло підібрав дуже точні слова, описуючи стан динамівців: "Вичавлені, як лимон".

Заступник головреда Трибуни Володимир Гарець помітив ноу-хау у виконанні чемпіонів України – "пресинг підтюпцем".

Ветеран спортивних телеефірів Руслан Свірін: "Під Шовковським має захитатися стілець".

У блогера Футбол 24 Сергія Тищенка вже навіть готовий кандидат на заміну є. Як вам?

Головний "Бомбардир" країни Роман Бебех вважає, що зміни на тренерському містку не допоможуть.

Данило Вереітін (Football.ua) намагається дещо згладити гострі кути.

Вадим Грищук, автор Футбол 24 та оглядач Кальчо, бачить корінь проблеми у дещо іншому.

Творчо, зі своєрідним гумором, відреагував на поразку Андрій Дрозда, ведучий та автор програм 24 каналу.

І тут ми плавно переходимо до рубрики Vox populi. Вболівальникам Динамо зі слабкою психікою краще цього не бачити.

Динамо безвольно програло Пафосу і вилетіло з ЛЧ – Україна не знала такого провалу 20 років