Легенда аргентинського футболу Дієго Марадона, який помер 25 листопада 2020 року, переніс зупинку серця і дихання. Точні обставини його смерті досі незрозумілі, що призвело до серйозних звинувачень на адресу медичного персоналу, відповідального за його лікування. Тоді як його син звинуватив лікарів у недбалості в цьому питанні, тепер різкі слова дісталися колишній дружині Дієго Марадони (з 2005 до 2014 року) Вероніці Охеде.

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Будучи присутньою на суді над лікарською бригадою, вона звинуватила оточення Дієго Марадони і, зокрема, Максиміліано Помарго і Ванессу Морлу, двох його колишніх помічниць. "Я знала, що вони тримають його в полоні. Він усього боявся. Коли я йшла, він говорив мені: "Забери мене із собою". Там, де був Дієго, пахло сечею і какашками. Того дня я сказала йому прийняти душ, поголитися, тому що йому недобре бути таким. Від Дієго погано пахло, він був не в найкращому стані", – цитує Охеде Foot Mercato.

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