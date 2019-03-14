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"Вони цінували мої старання", – Шевченко висловив компліменти фанатам Челсі

13:53 376 Читать на русском
"Вони цінували мої старання", – Шевченко висловив компліменти фанатам Челсі
Андрій Шевченко у Челсі / ФК Челсі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про стосунки з вболівальниками Челсі.

"Я маю чудові спогади зі Стемфорд Брідж, граючи навпроти фанатів Челсі. Це був неймовірний досвід для мене. Я мав певні фізичні проблеми в Лондоні, але вболівальники тепло до мене ставились і бачили, що я важко працював. Вони цінували це", – сказав Шевченко Chelsea TV.

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Екс-форвард збірної України перейшов у Челсі з Мілана влітку 2006 року за 43 млн євро, але не зміг відзначитись високою результативністю, забивши в сезоні 2006/07 лише 4 голи, а тодішній наставник "синіх" Жозе Моурінью надавав перевагу Дідьє Дрогба.

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Теги
Ліга Європи Челсі Челсі Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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