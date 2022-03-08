"Мої батьки у Мінську? Звичайно, вони дуже переживають. Але у них зовсім інша інформація. Буває, ти повідомляєш про те, що відбувається в Україні, а вони стверджують, що такого не може бути. Мовляв, у вас там дезінформація. Я говорю: "Якщо ви і синові не вірите, а більше покладаєтеся на телевізор, то нічого не можу зробити".

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У нас бувають конфлікти на цьому ґрунті, на жаль. Але потім заспокоюємось і знаходимо спільну мову. Я розумію, що це не вина батьків, вони бачать лише те, що їм показують. Адже в Росії те саме. Я спілкуюся з деякими хлопцями, з якими працював у волгоградському Роторі. Надсилаю їм відео, фотографії. А вони заявляють, що в Росії таке не показують, мовляв, війна йде лише у "ЛДНР". "Спеціальна операція".

Певний негатив українців на адресу білорусів? Сам із таким не стикався і, сподіваюся, не зіткнусь. Але читав, що, наприклад, у Латвії футбольним клубам рекомендували не укладати контракти з білорусами та росіянами. Але білоруси – різні. Одні втекли від режиму Лукашенка ще після подій серпня-2020. Не треба всіх грести під одну гребінку. Скрізь є добрі та погані люди", – поділився Хацкевич у блозі Отражение на Telegra.ph.

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