"Вони шкодять самі собі": Бейл здивований свистом фанатів Реала на свою адресу

Валлійський вінгер мадридців зізнався, що не підтримує деякі дії вболівальників Реала.

Нагадаємо, у 2019-му 30-річний валлієць обурив мадридську громадськість фото із прапором Уельсу, на якому було написано: "Уельс, гольф, Мадрид. В такому порядку".

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"На момент переходу в Реал я багато чого не знав. Не очікував, що мене освистуватимуть наші ж фанати. Я ще можу зрозуміти, якщо критика спрямована на команду, яка грає погано, або коли програєш у 2 м'ячі ще до перерви. Але робити так, як вони, на адресу власного футболіста – не надто правильно.

Коли ти провів поганий матч, хочеш, щоб уболівальники підтримували тебе. Якщо ж вони починають освистувати, твоя впевненість падає ще більше – все стає складніше. Ти будеш грати гірше, що змусить їх злитися. Певною мірою вони шкодять самі собі. Мені здається, це безглуздо", – цитує Бейла Daily Mail.

Зауважимо, валлієць виступає за Реал з 2013 року. В сезоні 2019/20 вінгер провів 18 матчів, у яких забив 3 голи та двічі асистував партнерам.

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