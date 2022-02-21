"Вже познайомилися, хлопці добрі. Видно, що виховані. У плані футбольних скілів я думаю, що вболівальники бачили, як вони в контрольних іграх себе зарекомендували.

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Нерес третій гол уже забив свій, якщо не помиляюся. Він усе це показує на полі. Молодий правий захисник уже показав, що вміє роздавати гольові. Думаю, у них великий потенціал, вони добре зарекомендують себе", – поділився Кривцов у ефірі в офіційному Instagram Шахтаря.

Нагадаємо, Нерес перебрався у Шахтар з Аякса за 12 млн євро. Його контракт з "гірниками" розрахований на чотири роки. Тобіас же приєднався до донецького клубу з Інтернасьйоналя за 6 млн євро.

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