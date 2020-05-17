"Вони розсипляться, як картковий будиночок": тренер Ньюкасла назвав необхідні терміни для рестарту АПЛ

Наставник "сорок" Стів Брюс прокоментував ситуацію з рестартом сезону в англійській Прем'єр-лізі.

"Нам потрібно достатньо часу на підготовку. Треба щоб гравці повернулися у форму, інакше вони розсипляться, як картковий будиночок.

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Більшість тренерів АПЛ згодні з цим. Нам потрібно буде мінімум шість тижнів. Я не уявляю, як ми зможемо грати раніше кінця червня. Якщо хтось із гравців не захоче грати, я зрозумію це. Потрібно поважати особисті погляди кожного", – цитує Брюса видання Sky Sports.

Нагадаємо, сезон в чемпіонаті Англії став на паузу в середині березня. Орієнтовно рестарт АПЛ заплановано на 13 червня.

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