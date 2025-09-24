"Юридична сторона Мудрика, яка захищає його інтереси, ініціювала перевірку на поліграфі представників УАФ, які можуть бути причетні до цієї справи. Це стосувалося людей, які працюють саме у збірній України.

Мудрик дуже постраждав через "інсайд" про перехід у новий спорт – представники футболіста про реакцію українця

Для цього приїжджав сертифікований фахівець із-за кордону. У підсумку 6 або 7 осіб проходили поліграф, але не всі його пройшли успішно. За моєю інформацією, двоє працівників УАФ, які працювали зі збірною, провалили поліграф.

Адвокати Мудрика хотіли далі розплутувати цей клубок, щоб знайти першопричини. Але, наскільки я розумію, УАФ відгородилася і не пустила далі", – розповів Бурбас у шоу BurBuzz.

Нагадаємо, ще з кінця минулого року Михайло Мудрик відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест, який він нібито здав у таборі збірної України. Офіційний вирок вінгеру Челсі досі не оприлюднений.

