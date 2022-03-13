"Я думаю, що вони просто продали патріотизм, який є, за гроші. Їх задовольняє зарплата, яку вони одержують. Вони не розуміють, що їхня батьківщина, Україна, є однією з найбагатших країн світу. Ми сьогодні є добробутом, запасами наших надр, одинадцятою країною у світі.

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Ця агресія заради того, щоб забрати це багатство, яке належить нам. Але ці футболісти цього не розуміють. Вони вважають, що зарплати їм достатньо, щоб прогодувати себе зараз", – поділився Левін у програмі Апостроф TV.

Нагадаємо, чимало українських гравців розірвали угоди з російськими клубами, але деякі, такі як Анатолій Тимощук та Іван Ордець залишаються в країні-агресорі.

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