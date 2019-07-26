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"Вони просто хочуть нас зламати", – Рафаїлов прокоментував вимогу УПЛ щодо введення телепулу

11:04 532 Читать на русском
"Вони просто хочуть нас зламати", – Рафаїлов прокоментував вимогу УПЛ щодо введення телепулу
Сергій Рафаїлов / Фото ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не поспішає виконувати вказівки керівництва української Прем'єр-ліги.

"Ось надіслали лист з Прем'єр-ліги, в якому немає тільки переадресації на президента України. УПЛ посилається на закони України. Вони кажуть, що УАФ є організатором всіх футбольних змагань в Україні. Я не проти, хай федерація бере на себе оренду стадіонів, контроль за станом газону і т.д. А ми за дві години до матчу приїдемо, зіграємо і поїдемо, як це прийнято в УЄФА. А УПЛ зараз показує: ви нам повинні бути вдячні, що ми дозволяємо вам витрачати ваші ж гроші.

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У чому суть документа? Вони просто хочуть нас зламати. Якщо будуть якісь неправомірні рішення, то ми будемо судитися. Якщо суд прийме рішення зупинити чемпіонат, то він його припинить.

Якщо є якийсь закон України, який ухвалили ще дуже давно, то треба його міняти. Або діяти по закону: якщо ви є оператором чемпіонату і матчу, то беріть на себе всі витрати. Проводьте, ми не проти. Тоді і ваші права будуть, все буде ваше. У тому, щоб правильно поливати газон і робити хороші роздягальні, солідарності немає, а як тільки ділити гроші – все солідарні.

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Я розумію, питання збитковості, а збитки приносять канали Футбол 1/2. Їхня мрія – зробити футбол платним. Я не проти. Я буваю за кордоном і бачу, що футбол там платний. Але це відразу зробити не можна. Треба зробити певну підготовку", – цитує Рафаїлова FootballHub.

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