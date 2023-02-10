"Вони пожартували з мене": Зінченко налаштований помститися Манчестер Сіті за поразку Арсенала
Захисник Арсенала Олександр Зінченко не має наміру давати гравцям Ман Сіті можливість обіграти його нову команду вдруге поспіль.
"З більшістю із колишніх одноклубників я досі підтримую зв'язок. Ми – друзі і завжди будемо ними. Так, вони виграли той матч і пожартували з мене. Але я сподіваюся, що наступної середи ми візьмемо реванш.
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Я знаю Мікеля ще з часів спільної роботи в Манчестер Сіті. Завжди знав, що він – чудовий тренер. Між Артетою і Гвардіолою багато спільного, але очевидно, що вони трохи різні, між ними є деяка різниця... Подібність у тому, що вони обоє хочуть перемагати у кожній грі, і це найголовніше", – цитує Зінченка VBET News.
Нагадаємо, українець влітку перейшов з Манчестер Сіті до Арсенала. Два тижні тому "містяни" вибили нову команду Зінченка з Кубка Англії. Проте вже 15 лютого "каноніри" прийматимуть команду Пепа Гвардіоли в рамках АПЛ.
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