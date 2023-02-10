"З більшістю із колишніх одноклубників я досі підтримую зв'язок. Ми – друзі і завжди будемо ними. Так, вони виграли той матч і пожартували з мене. Але я сподіваюся, що наступної середи ми візьмемо реванш.

"Вперед, "каноніри": Зінченко відреагував на почесне визнання від вболівальників Арсенала

Я знаю Мікеля ще з часів спільної роботи в Манчестер Сіті. Завжди знав, що він – чудовий тренер. Між Артетою і Гвардіолою багато спільного, але очевидно, що вони трохи різні, між ними є деяка різниця... Подібність у тому, що вони обоє хочуть перемагати у кожній грі, і це найголовніше", – цитує Зінченка VBET News.

Нагадаємо, українець влітку перейшов з Манчестер Сіті до Арсенала. Два тижні тому "містяни" вибили нову команду Зінченка з Кубка Англії. Проте вже 15 лютого "каноніри" прийматимуть команду Пепа Гвардіоли в рамках АПЛ.

"Шкода, що перед ним такий звір": Лунін переконав іспанські ЗМІ – в Анчелотті вимагають припинити ігнор