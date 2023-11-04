"Немає результату, але Містер багато зробив для Динамо, привів клуб до чемпіонства. Він провів багато роботи, але іноді не все виходить.

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Свою справу зробила війна: багато легіонерів Динамо пішли. Містер – чоловік, який любить завжди перемагати. На ньому зараз велика відповідальність, він вирішив, що досить. Останні результати підштовхнули його до цього.

Це футбол, це життя. Думаю, всі хлопці йому вдячні. І я йому дуже вдячний за те, що він зробив для мене. Коли моя сім'я виїхала з України, він повністю сам допоміг нам у Бухаресті, розташував, щоб сім'я була у безпеці. Допомагав тим, чим міг.

Я йому дуже вдячний, він дуже гарна людина. Думаю, футболісти Динамо це теж розуміють. Така праця тренера. Сьогодні – так, а завтра – так", – сказав Степаненко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, після поразки Динамо від Шахтаря (0:1) Луческу подав у відставку і оголосив про завершення тренерської кар'єри.

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