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"Вони перелякані", – екс-гравець збірної України розкритикував легіонерів Динамо

10:07 948 Читать на русском
"Вони перелякані", – екс-гравець збірної України розкритикував легіонерів Динамо
Буено та Че Че / ФК Динамо

Екс-форвард збірної України Іван Гецко поділився враженнями від матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі.

 
Олів'є Жиру 5’
Олів'є Жиру 33’
Маркос Алонсо 46’
Олів'є Жиру 59’
Каллум Хадсон-Одой 78’

"Чи могло краще зіграти Динамо з Челсі? Могли і повинні були. Команда повинна була внести корективи після першої гри в Лондоні й у матчі-відповіді запропонувати Челсі свою гру. На жаль, цього не вийшло. З іншого боку, потрібно оцінювати ситуацію в нинішньому Динамо тверезо та об'єктивно.

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Нинішній склад і особливо деякі гравці не відповідають європейському рівню. Вірити в диво було нерозумно, адже після першої гри в Англії вже було зрозуміло, що змагатися з Челсі, й претендувати на прохід цієї команди було об'єктивно неможливо.

Історія з програшем Динамо, очевидно, пов'язана з тим, в якій ситуації знаходиться весь наш футбол і наш національний чемпіонат, в якому низький змагальний рівень і прогресувати в ньому дуже складно. У Динамо ж немає поки економічної можливості запрошувати якісних легіонерів, але є талановита молодь з власної академії, якій потрібно ще багато часу, щоб набити шишки, пройти обкатку і потім чогось досягти на європейському рівні.

Як могли виглядати в іграх з Челсі Вербіч і Соль, можемо тільки здогадуватися, але інші легіонери в Динамо, як показали матчі з Челсі, були ще більш переляканими, ніж деякі молоді гравці киян і вони не відповідають рівню цієї команди", – передає слова Гецка Команда№1.

Нагадаємо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0. "Біло-сині" вилетіли з Ліги Європи із загальним рахунком 0:8 за сумою двох матчів.

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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Іван Гецко Динамо - Челсі
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