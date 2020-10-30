"Шевченко тоді ще не був Шевченком, а Ребров – Ребровим. Вони тільки з'являлися. Я з ними обома розмовляв.

Ребров переміг Луческу у тактичному протистоянні: румунський дебют та український ендшпіль

Але вони сказали, що їх з Києва не відпустять. А я дуже хотів цю пару до себе. Добре, що вони не перейшли, стали великими футболістами. Вони обидва були у мене вдома, коли проїздом були в Москві. Але вони заявили, що це марно", – сказав Романцев в інтерв'ю Youtube-каналу Сичов подкаст і Денис Казанський.

Зауважимо, наразі Андрій Шевченко тренує збірну України, а Сергій Ребров очолює угорський Ференцварош, який грає в одній групі ЛЧ з Динамо.

"Якби матч тривав трохи довше...": угорські ЗМІ про Ференцварош – Динамо з казковим воскресінням і вирваними мільйонами