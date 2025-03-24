Даніло був змушений покинути Ювентус взимку після того, як втратив місце в стартовому складі. У той час його агент Бруно Мізореллі різко критикував Мотту, стверджуючи, що клуб уже працює над його заміною. Тепер, коли Мотти відбулося, Мізореллі, як і раніше, залишається незадоволеним. "Вони так нічому не навчилися. Першою помилкою був Мотта, наступною стане Тудор", – написав він у своїх соцмережах.

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Однак Мізореллі був змушений видалити свій запис після критики з боку Даніло. "Я абсолютно не згоден з коментарями мого агента і ніколи не наважуся давати поради директорам про те, що робити. Я вболіваю за Ювентус здалеку і бажаю йому всього найкращого", – написав Даніло, який наразі грає у Фламенго.

Нагадаємо, що в неділю, 23 березня, Ювентус звільнив Мотту і призначив Ігора Тудора на посаду головного тренера.