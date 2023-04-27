"Вони немовби сказали, що Арсеналу ще далеко до них": екс-капітан "канонірів" оцінив перемогу Манчестер Сіті
Колишній гравець Арсенала Патрік Віейра прокоментував поразку "канонірів" в матчі 33 туру проти Манчестер Сіті (1:4).
"Я очікував на більший опір з боку команди Артети. Це потужна заявка Манчестер Сіті, вони немовби сказали: "Вам ще далеко до нас".
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Продемонструвавши класний футбол, Манчестер Сіті показав, що вони збираються виграти титул", – прокоментував перемогу "містян" колишній капітан Арсенала.
"Каноніри" програли в головному матчі в боротьбі за чемпіонство. Манчестер Сіті хоча й відстає від команди Артети на два пункти, але має дві гри у запасі. Вважається, що чемпіонські перегони в АПЛ завершені.
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