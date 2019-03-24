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"Вони не заслуговують вдягати футболку збірної Аргентини", – Марадона різко висловився на адресу гравців "альбіселестес"

16:51 325 Читать на русском
"Вони не заслуговують вдягати футболку збірної Аргентини", – Марадона різко висловився на адресу гравців "альбіселестес"
Дієго Марадона / Sky Sports

Легендарний форвард збірної Аргентини Дієго Марадона відверто розкритикував нинішніх гравців національну команду після ганебної поразки з Венесуелою (1:3).

"Не дивився матч збірної Аргентини, я не дивлюсь жахів. Дурні люди, які керують національною командою, думали, що вони обіграють Венесуелу? Це хороша збірна.

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Аргентина вийшла через вікно, навіть не двері, адже зраджують та брешуть людям увесь час. Мені шкода, але вони не будуть вигравати матчі.

Я відчуваю себе аргентинцем, але також відчуваю, що з іншими тренерами, як Руджері, Батіста, Пумпідо, Каніджа, ситуація була би зовсім інша.

Ця команда не заслуговує футболок збірної. Вони й гадки не мають, що робити, і мені шкода людей, які продовжують вірити цим брехунам, і гравців, які мусять з цим змиритись.

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Мессі не має звертати увагу на критику. Це не його провина. Він у поганій та неорганізованій команді, яка завжди залежить від нього. Він неймовірний та екстраординарний гравець, йому вже нікому нічого доводити не треба", – цитує Марадону Mundo Albiceleste.

Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Венесуела Венесуела Аргентина Аргентина Дієго Марадона Дієго Марадона
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