"У мене все добре, я далекий від футболу. У мене немає мотивації говорити, але повинен, тому що мені не подобається чути, що кажуть про Роналду. Є колишні гравці, які були ніким, звичайним лайном, а вони говорять про Кріштіану так, ніби вони чогось вартують у футболі. Вони не повинні цього робити.

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Навіть, якщо людина зробила кар'єру, але говорить зневажливо про Роналду – це дуже огидно. Навіть якщо Кріштіану виступає не на своєму рівні. Про нього починають казати, що він погано ладнає з одноклубниками і всі неправильно трактують. Це щось жахливе, я знаю, який він. Я прожив з ним багато років, і йому не потрібно розповідати мені, як йдуть справи: я знаю. Неможливо, щоб Кріштіану не ладнав з Бруну Фернандешем або з кимось із партнерів по команді, оскільки він фантастична людина.

У Реалі є Бензема, який забиває 40 голів, але ви добре знаєте, що якби там був Кріштіану, він би забив 60. Ви це знаєте, я це знаю, і кожен, хто хоч трохи розбирається у футболі, це знає. Кріштіану забив би в Реалі стільки голів, скільки хотів. У Манчестер Юнайтед справи у нього пішли не дуже добре, бо тамтешні люди йому заважали. Гравцеві потрібен спокій, щоб у нього все складалося добре.

Є багато футболістів, які погано про нього відгукуються. Вони не вартують навіть підошви його взуття. На чемпіонаті світу він заткне багатьом рот. Йому є що запропонувати, я знаю, на що він здатен", – цитує Коентрау Record.

Нагадаємо, МЮ вирішив достроково попрощатись з Кріштіану Роналду: португалець не зміг знайти спільної мови з Еріком Тен Хагом, а його інтерв'ю та висловлювання на адресу клубу керівництво вважало неприйнятними.

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