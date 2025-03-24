Відбірковий матч чемпіонату світу з футболу між Англією і Латвією, який відбудеться в понеділок увечері, стане передоднем вирішального періоду сезону. У зв'язку з цим Тухелю поставили запитання, чи розгляне він можливість надати гравцям відпочинок, якщо клуби попросять його про це.

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"Нам належить зіграти відбірковий матч, і ми зробимо так, як буде краще для нас. Враховуючи, що Деклан Райс грав після рахунку 7:1, мені здалося, що вони (Арсенал, – прим.) не дуже-то про нас думали, тому я не думаю, що нам варто турбуватися про них. Було б неправильним сигналом зараз сказати гравцям: "Гей, на вас чекають складні клубні матчі, тож зараз я дам вам трохи відпочити".

Ми перебуваємо в контакті з клубами. У нас високий рівень моніторингу, тому фізичний стан гравців відомий, і ми не підемо на непрофесійні ризики. Я не хочу, щоб гравці отримували травми, я хочу, щоб гравці грали у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – усі до єдиного – тому що я хочу це побачити. Зрештою ми дбаємо про себе самі, а клуби дбають про себе самі", – цитує Тухеля Voetbal International.

Англія перемогла Албанію в першому матчі з Тухелем – вундеркінд Арсенала забив у дебюті, Беллінгем побив рекорд Руні