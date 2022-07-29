Жоан Лапорта під час виступу у Манхеттені не шкодував своїх критиків, не забувши персонально відповісти Юліану Нагельсманну. Головний тренер Баварії на початку перемовин "блаугранас" щодо трансферу Лєвандовскі назвав Барсу "єдиним клубом, у якого немає грошей, але який скуповує будь-яких футболістів, яких забажає."

"Бачу, що суперники Барселони стурбовані": Лапорта пообіцяв ще кількох новачків після трансферів 5-х зірок

"Я б попросив, щоб вони [Баварія] поглянули на свій поточний рахунок. Вони отримали значні гроші від трансферу Левандовскі. Я поважаю всіх і не втручаюся в економіку інших", – цитує президента Барселони Marca.

На цьому Жоан Лапорта не зупинився, видавши масштабну відповідь усім хейтерам і скептикам, які не вірили у можливість Барселони підписувати й реєструвати нових гравців.

"Я даю їм можливість сумніватися. Вони, можливо, думали, що ми нічого не зможемо, але не оцінили силу Барселони та натиску нового керівництва. Це від незнання та відсутності інформації про наш клуб. Економічні важелі значно зміцнили Барселону. Ми вже перегорнули сторінку.

Барса має більш ніж 120-річну історію та цінні активи. Вартість наших активів набагато вища, ніж у інших клубів. У них вони коштують стільки, скільки коштують. За телеправа на 25, а не на 50 років, як пропонували інші, ми здобули 667,5 мільйона євро. Ви мене розумієте? Таким чином, ми робимо хорошу роботу.

Я хотів би цього не робити, але повинен був. Це було потрібно. Футбол не чекає. На щастя, уболівальники Барси до цього звикли – їхні вимоги вищі, ніж у шанувальників інших клубів. Барса має понад 400 мільйонів фанатів, які вимагають від нас більшого.

Кожен знає, що треба робити. Я не втручаюсь у справи інших і прошу не втручатися у наші справи. Ми боротимемося на полі і подивимося, хто працював більше та краще. Я говорю це не для того, щоб сперечатися. Нехай решта піклуються про свої справи", – заявив Лапорта.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"