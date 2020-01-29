"Вони не хочуть мене відпускати", – Тайсон знову натякнув на бажання покинути Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон продовжує тиснути на донецький клуб з метою перейти в іншу команду.

У своєму Інстаграмі бразилець опублікував фото з тренування "гірників", підписавши його: "Продовжую стояти. Продовжую вірити".

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У коментарях до Тайсона звернувся один із його підписників: "Давай зберемо гроші, щоб викупити твій контракт". На це футболіст відповів: "Вони не хочуть мене відпускати".

Нагадаємо, що протягом тривалого часу Тайсон намагається влаштувати свій відхід із Шахтаря, але клубу, готового здійснити перехід на умовах донеччан, досі не знайшлося. "Гірники" хочуть отримати за бразильця близько 30 млн євро.

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