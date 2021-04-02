"Вони навіть не розуміють слів": головна сенсація відбору на ЧС отримує дивовижну мотивацію від тренера
Збірна Вірменії під керівництвом Хоакіна Капароса розкішно розпочала відбір на ЧС-2022.
Іспанський фахівець розкрив один секрет мотивації для підопічних, які здобули три перемоги в трьох стартових турах.
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"Ми будемо йти матч за матчем, крок за кроком, щоб побачити наші перспективи! Відкрию тобі один наш секрет – хлопці часто просять мене включити гімн Севільї, і ми його ставимо. Вони навіть не розуміють слів, але стукають по столу в такт. Це кумедно", – цитує Капароса Mundo Deportivo.
Додамо, що 65-річний іспанець хворіє на лейкемію, але це не заважає йому досягати успіху зі скромною Вірменією.
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