Іспанський фахівець розкрив один секрет мотивації для підопічних, які здобули три перемоги в трьох стартових турах.

Гаттузо "нагородив" підопічного копняком під дупу – відео мотивації від Ріно

"Ми будемо йти матч за матчем, крок за кроком, щоб побачити наші перспективи! Відкрию тобі один наш секрет – хлопці часто просять мене включити гімн Севільї, і ми його ставимо. Вони навіть не розуміють слів, але стукають по столу в такт. Це кумедно", – цитує Капароса Mundo Deportivo.

Додамо, що 65-річний іспанець хворіє на лейкемію, але це не заважає йому досягати успіху зі скромною Вірменією.

Турнір шести, Україна під тиском "третьої сили", присмерк богів і чехарда скандалів: підсумки старту відбору до ЧС-2022