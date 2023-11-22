"Якщо навіть буде виліт (з УПЛ), то це для Миная не буде трагедією, оскільки клуб змінює стратегію. Вони збираються шукати молодих талантів десь недооцінених в інших академіях, підписувати їх, давати їм поштовх у розвитку та продавати.

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Де саме Минай це робитиме – в Першій лізі чи УПЛ, для клубу не принципово. Головне вийти на якийсь формат бізнес-моделі. Такий формат передбачає те, що клуб не закриється", – сказав Гіленко в етері програми ТаТоТаке.

Варто зазначити, що Минай посідає останнє місце в УПЛ. Закарпатці набрали лише 6 очок у 14 матчах, не здобувши жодної перемоги. Нагадаємо, наступний матч закарпатці вони проти криворізького Кривбаса. Матч заплановано на 25 листопада.