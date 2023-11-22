"Вони міняють стратегію": журналіст розкрив нову ціль Миная в УПЛ
Український журналіст Максим Гіленко розказав, що керівництво Миная хоче шукати молодих гравців по всій Україні.
"Якщо навіть буде виліт (з УПЛ), то це для Миная не буде трагедією, оскільки клуб змінює стратегію. Вони збираються шукати молодих талантів десь недооцінених в інших академіях, підписувати їх, давати їм поштовх у розвитку та продавати.
Минай офіційно призначив нового тренера – іноземець зізнався у любові до України
Де саме Минай це робитиме – в Першій лізі чи УПЛ, для клубу не принципово. Головне вийти на якийсь формат бізнес-моделі. Такий формат передбачає те, що клуб не закриється", – сказав Гіленко в етері програми ТаТоТаке.
Варто зазначити, що Минай посідає останнє місце в УПЛ. Закарпатці набрали лише 6 очок у 14 матчах, не здобувши жодної перемоги. Нагадаємо, наступний матч закарпатці вони проти криворізького Кривбаса. Матч заплановано на 25 листопада.