Мюллєр дебютував у МЛС за свій новий клуб Ванкувер Вайткепс у неділю ввечері. Його кар'єра в Баварії завершилася цього літа після 25 років у Мюнхені. "Клуб уже ухвалив внутрішнє рішення, але ще не повідомив мені про нього.

Мене не влаштувало те, що Улі Хьонес намагався побудувати для мене так званий міст і публічно прокоментував мій контракт під час прем'єри мого документального фільму в кінотеатрі. Я б вважав за краще більш прямолінійний підхід. Всі, хто мене знає, знають, що я прихильник відкритості.

Незважаючи на непростий початок, мій відхід з Баварії став для мене абсолютно особливою і незвичайною подією за останні кілька місяців. Як я вже зазначав у своєму листі в квітні, інформація про закінчення мого контракту була неідеальною. Я також дав зрозуміти відповідальним особам, що мені це не подобається", – сказав Мюллєр в інтерв'ю Bild.

