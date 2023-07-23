"Мабуть, всіх цікавить питання новачків. Багато з них не потребують представлення, це відомі в нашому футболі люди. Я задоволений, що ми їх підписали, задоволений їхнім ставленням.

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Багато хто прийшов до нас в команду, маючи певні проблеми, але, сподіваємося, ми зможемо їх гарно підготувати, і вони будуть приносити нам користь. Маю на увазі насамперед Микиту Бурду, Валерія Лучкевича та Валерія Бондаренка – це ті гравці, які десь випадали на певний час через травми, але, сподіваюся, вони нам допоможуть. Вірю в них, як і в усіх інших новачків.

Мене за результатами зборів потішили наші молоді гравці, які досить добре себе проявили – вони витримали досить тяжку передсезонну підготовку на рівні з дорослими гравцями, які вже не вперше її проходять, і не загубилися.

Десь під кінець зборів вони трошки підздулися, що сьогодні нам вилилося в ранковій грі під дощем – трошки їм сил не вистачило. Але я задоволений роботою нашої молоді. Вісім з 24 гравців, які в нас сьогодні є в команді, мають вік від 17 до 21 року. Я вважаю це хорошим показником. Є група гравців, яких можна розвивати, є досвідчені гравці, які можуть передавати їм свій досвід", – приводить слова Вишняка прес-служба Колоса.

Нагадаємо, Колос стартує в УПЛ у п'ятницю, 28 липня. У матчі першого туру підопічні Вишняка зійдуться з київським клубом Оболонь.

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