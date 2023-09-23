"Вони мають контролювати емоції": Гвардіола дорікнув хавбеку Манчестер Сіті за вилучення
Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував нестриманість Родрі в матчі проти Ноттінгема (2:0) у шостому турі АПЛ.
"Він зробив це – перепросив. Сказав у роздягальні: "Вибачте". Родрі має контролювати емоції.
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Я можу отримати жовту картку, але Родрі не може отримувати червоні. Це не я граю, гравці на полі мають контролювати свої емоції", – сказав після матчу Пеп Гвардіола.
Нагадаємо, Родрі ледь не побився з гравцем Ноттінгема, а потім схопив його за горло. За свій вчинок півзахисник отримав червону і ризикує пропустити кілька матчів.
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