"Вони маскують те, що гра – лайно": Роналду і Фернандешу дісталося від легенди МЮ за реакцію на поразку від Астон Вілли
Колишній капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл не вірить соціальним мережам футболістів.
Манчестер Юнайтед програв Астон Віллі, хоча міг врятувати нічию завдяки пенальті на останніх хвилинах. Удар невдало виконав Бруну Фернандеш, але в епіцентрі обговорення опинився й Кріштіану Роналду. Два португальці поки остаточно не розділили право виконувати пенальті. Після гри обидва футболісти опублікували пости з вибаченням у соціальних мережах.
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"Соромно. Футболістам необхідно звільнити своїх піарників, говорити правдиво і дотримуватися цього. Я маю намір зайнятися цим в найближчі тижні. У всіх є ці комунікаційні менеджери, які створюють вигадані особистості!
Культура вибачень, яка охопила футбол, була б нормою, якби вона була чесною. Найчастіше це димова завіса і тактика, щоб замаскувати г**няну гру. Невдача = кризова зустріч. Якщо ви збираєтесь щось сказати після гри, ідіть на телебачення (я приймаю, що гравці не завжди хочу цього), або опублікуйте відео в соціальних мережах, де всі побачать, що це саме ви", – написав Невілл у своєму Twitter.
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