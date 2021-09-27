Манчестер Юнайтед програв Астон Віллі, хоча міг врятувати нічию завдяки пенальті на останніх хвилинах. Удар невдало виконав Бруну Фернандеш, але в епіцентрі обговорення опинився й Кріштіану Роналду. Два португальці поки остаточно не розділили право виконувати пенальті. Після гри обидва футболісти опублікували пости з вибаченням у соціальних мережах.

"Кріштіану, бий ти, ти точно схибиш": воротар Астон Вілли морально знищив зірок МЮ, а потім знущався з трибун

"Соромно. Футболістам необхідно звільнити своїх піарників, говорити правдиво і дотримуватися цього. Я маю намір зайнятися цим в найближчі тижні. У всіх є ці комунікаційні менеджери, які створюють вигадані особистості!

Культура вибачень, яка охопила футбол, була б нормою, якби вона була чесною. Найчастіше це димова завіса і тактика, щоб замаскувати г**няну гру. Невдача = кризова зустріч. Якщо ви збираєтесь щось сказати після гри, ідіть на телебачення (я приймаю, що гравці не завжди хочу цього), або опублікуйте відео в соціальних мережах, де всі побачать, що це саме ви", – написав Невілл у своєму Twitter.

Магічний Маліновський дав майстер-клас Шахтарю, Баварія змушує Динамо тремтіти, Арсенал і Барса віджили – огляд вікенду