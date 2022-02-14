"Звичайно, коли ти ведеш 1:0 у трьох матчах поспіль, і у кожному з них суперник зрівнює рахунок, це впливає на психологію гравців. Кажуть, що ми мали вести 2:0 або 3:0, але в підсумку рахунок 1:1. Це, мабуть, впливає на свідомість гравців. Вони люди, а не роботи. Пропустивши, не потрібно грати так, як ми діяли проти Бернлі, Мідлсбро або Саутгемптон.

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Якщо ти швидко пропускаєш після перерви, то, як усі можуть зрозуміти, це впливає на впевненість гравців, і так, звичайно, я говорив із Сашею (психологом МЮ, – прим.) про це. Єдине, що ми можемо зробити, – розмовляти з гравцями віч-на-віч і з усім складом, а також думати про те, як забити другий чи третій м'яч.

Головна мета – грати більш ефективно, щоб забивати другий, третій голи та просто вбивати інтригу. Це головне. Ми створюємо достатньо моментів для цього. Але навіть якщо цього не відбувається, потрібно дотримуватись плану на гру, зберігати впевненість та тактичну дисципліну. Це інше питання, яке нам треба вирішити. Це я й маю на увазі, коли говорю про наступний крок", – цитує Рангніка офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Додамо, що манкуніанці не перемагають у трьох матчах поспіль: спочатку розписали мирову з Мідлсбро та вилетіли по серії пенальті з Кубка Англії, а потім втратили звитяги над Бернлі та Саутгемптоном.

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