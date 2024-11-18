"Вірю, що в України є шанси на перемогу з Албанією. Хоча буде дуже важко. Албанці – такі дуже непоступливі гравці, агресивні, фізично міцні. Доводилося з ними перетинатися під час тренерської роботи.

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Якщо українці на гру в Тирані не вийдуть вовками, то... Навіть не знаю.

Грузія теж складається з емоційних, гарячих, темпераментних гравців. Але вони – герої лише тоді, коли їх багато. Албанці ж інші. Там кожен самотужки може кинутися на "штурм крєпості". Вони будуть і битися, і кусатися. Я тренував чимало гравців з Балкан, албанців зокрема, тож, знаю про що говорю.

Мають українці пересилити себе, зіграти через не можу. Тільки так вдасться здобути перемогу", – сказав Кварцяний у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, за тур до фінішу Україна з 5-ма пунктами посідає останню сходинку турнірної таблиці групи В1. Лідирує зі 8 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 7 балами ділять Грузія та Албанія. Лише перемога допоможе підопічним Сергія Реброва уникнути пониження до Ліги С.

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