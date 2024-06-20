"Я дуже задоволений грою кожного футболіста проти Хорватії (3:0) і тим, як тренуються інші наші хлопці. Вони показали себе на дуже високому рівні.

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Звичайно, ми хочемо перемогти Італію. Зараз усі наші думки тільки про цю гру. Ми рухаємося до нашої мети від матчу до матчу. На нас чекає найважливіша гра. У кожному матчі ми граємо тільки на перемогу, бо не вміємо грати по-іншому.

Італія дуже схожа на нас. Вони нещодавно оновили команду, у них є молоді хлопці, мені дуже подобається, як вони б'ються. У них багато майстрів, є досвідчені гравці. Дивитися на Італію – це як дивитися на своє відображення.

Поки що все для нас складається успішно, але завжди є куди рости. Ми повинні залишатися скромними і продовжувати боротися. Це довгий турнір. Попереду довгий шлях, і ми добре знаємо потенціал збірних Франції, Німеччини, Італії та Португалії. Ми будемо працювати не покладаючи рук, щоб ставати дедалі кращими й кращими.

За будь-яких обставин ми прагнемо бути сильнішими. У нас різні гравці, які здатні адаптуватися в різних умовах. Є філософія: ми повинні контролювати наш футбол, нашу гру в пас. Але футбол змінюється. Випади стають стрімкішими, і ми намагаємося атакувати якомога швидше. Ми хочемо створити той стиль, який дозволить нам перемагати", – цитує де ла Фуенте офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Іспанія та Італія зіграють між собою 20 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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