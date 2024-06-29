"Данія – дуже добре організована команда. Бувають етапи, коли вони дуже агресивні в захисті, але потім чудово атакують одним дотиком. У них багато досвідчених гравців у складі та чітка структура. Це важкий суперник, звичайно.

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На дортмундському стадіоні зазвичай дуже гучно, і я багато разів відчував це, бувши тренером суперника. Сподіваюся, ми будемо відчувати подібний шум із трибун.

Груповий етап був для нас дуже цікавим, тому що перша гра пройшла краще, ніж ми очікували, потім у нас була складна гра проти Угорщини, а в зі Швейцарією нам було важко зрівняти рахунок, тож ми зіткнулися з усіма типами матчів. Важливо навчитися долати складні ситуації", – цитує Нагельсманна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Німеччина та Данія зіграють у 1/8 фіналу Євро-2024 у суботу, 29 червня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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