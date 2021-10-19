"Я буду продовжувати боротися, щоб показати всім, що зі мною все гаразд і можу грати та допомагати команді, як і всі. Я прекрасно почуваюсь і сподіваюся, що ми зможемо виграти титул в цьому сезоні.

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Я люблю цей клуб, але свист уболівальників завдав мені болю. Ніколи не думав, що таке зі мною трапиться. Але я обожнюю цей клуб. Свист цього не змінить.

Я не збираюся їхати в січні, хочу досягти успіху тут. Більше ніде себе не бачу. Я маю намір відпрацювати контракт і чекаю можливості показати, що я в повному порядку, хоча все не так легко.

Що стосується критики, ніхто не знає, що я робив і що роблю. Як я займаюся, про мої подвійні тренування... Футбол - це моє життя. Барселона – це моє життя. Врешті-решт мені довелося працювати старанніше, ніж усім іншим. Оскільки я стараюсь бути непублічним, люди думають, що я нічого не роблю і весь день лежу на дивані, але я щодня тренуюся.

Я в порядку. Зараз я в кращій формі, ніж був, коли приїхав у Барсу. Єдине, чого мені не вистачає, це ігрової практики. Я в повному порядку і змінив усе – тренування, дієту. Я став сильнішим і швидшим", – цитує Умтіті Mundo Deportivo.

Востаннє, Самюель грав за Барсу в офіційному матчі ще у травні. Його чинний контракт із "блаугранас" розрахований до літа 2023-го.

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