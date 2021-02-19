"Чи можемо очікувати Яремчука, Тіссаудалі і Оджіджа-Офое одночасно у складі? Подивимося. Ми хочемо задіяти всіх футболістів, але треба, щоб вони були в хорошій формі.

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Це правда, що Яремчук, Тіссаудалі і Оджіджа-Офое зігрались, хоч і мало грали разом. До них також можна додати Безуса. Вони добре відчувають одне одного, швидко налагоджують зв'язки", – поділився Ванхазебрук у коментарі офіційному сайту Гента.

Зазначимо, що Яремчук є лідером атаки "буйволів", провів у складі команди 29 матчів у поточному сезоні, відзначившись 16 голами та 5 асистами. Безус же не є гравцем основного складу, але встиг відіграти у 24 поєдинках та записати до свого активу гол та 4 асисти.

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