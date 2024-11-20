"Вони для нас уже ніхто": Маркевич закликав не згадувати Тимощука та інших зрадників України
Легендарний тренер Мирон Маркевич висловився щодо найвідомішого футбольного зрадника України Анатолія Тимощука.
"Виграний Тимощуком суд нічого не вирішує. Український народ стосовно нього вже давно зробив свій вибір.
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І нічого робити зраднику рекламу, згадуючи про нього. Як деяким іншим спортсменам та співачкам. Вони для нас уже ніхто", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, уродженець Луцька працює помічником тренера у санкт-петербурзькому Зеніті. Після повномасштабного вторгнення він ніяк не висловився щодо агресії Росії, що стало приводом для запровадження санкцій щодо нього.
Зокрема УАФ заборонила Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно. Але спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ.
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