"Виграний Тимощуком суд нічого не вирішує. Український народ стосовно нього вже давно зробив свій вибір.

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І нічого робити зраднику рекламу, згадуючи про нього. Як деяким іншим спортсменам та співачкам. Вони для нас уже ніхто", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, уродженець Луцька працює помічником тренера у санкт-петербурзькому Зеніті. Після повномасштабного вторгнення він ніяк не висловився щодо агресії Росії, що стало приводом для запровадження санкцій щодо нього.

Зокрема УАФ заборонила Тимощуку займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом (адміністративна, спортивна тощо) довічно. Але спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ.

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