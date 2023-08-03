Під час спілкування зі своїми одноклубниками по Барселоні Дембеле сказав, що не хоче грати за клуб, "у якому є люди, які постійно кидають у нього лайно" і "чекають можливості відрубати голову". Про це інформує AS.

"Він не зміг сказати, чому іде": Хаві – про трансфер Дембеле в ПСЖ

Дембеле дав зрозуміти, що хоче грати в спокійній обстановці, де "над ним ніхто не сміється". Гравець переконаний у тому, що зараз у клубі нездорова атмосфера.

Раніше головний тренер каталонців Хаві сказав, що Дембеле не пояснив йому причину свого відходу. "Усман не зміг мені конкретно сказати, чому він іде. Але це особиста справа кожного, удачі йому", – заявив наставник.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?