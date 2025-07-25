Жоден тренер за останні роки не зміг утриматися на чолі провансальського клубу. Роберто Де Дзербі готується до своєї другої кампанії у чемпіонаті Франції з Марселем, а також повернувся з командою до Ліги чемпіонів. Італієць розповів про свій перший сезон з клубом в інтерв'ю L'Équipe.

– Ми майже дійшли до кінця липня, а ви досі на тренерській лаві Марселя... Рідко трапляється, щоб тренер залишався на два сезони підряд, це навіть вперше за п'ять років. Було очевидно, чи ви довго думали?

– Для мене немає нічого очевидного, бо я керуюся інстинктом. Але це було природно. Ми добре завершили сезон, на мою думку, зробили дуже хорошу роботу, повністю перебудували команду. Марсель – ідеальне місце для мене: місто, пристрасть до футболу – це створено для мене.

– Вам пророкували повернення до Італії.

– Так, я знаю, але ми вже працювали з Мехді (Бенатією) та Пабло (Лонгорією). Я вже телефонував гравцям, коли ми їздили до Маямі (у кінці травня) зустрітися з Френком (Маккортом), говорили з СіДжей Іган-Райлі, обговорювали Факундо Медіну. Сезон уже почався.

– Ви казали і повторювали, що Марсель – це особливий клуб, і знали це ще до приходу. Чи здивував він вас?

– Можу сказати з гордістю, бо це правда: я дуже сильно хотів у Марсель. Я народився 1979 року, стежив за футболом на початку 90-х, добре пам'ятаю марсельців із фіналів Ліги чемпіонів (1991 і 1993), із Крісом Уоддлом. Коли в мене був Максі Лопес у Сассуоло, ми постійно говорили про Марсель. Я хотів цей клуб, бо він дуже схожий на мене в розумінні футболу. Він живе футболом, живе надмірностями, злетами і падіннями. Матч у неділю винагороджує місто за весь тиждень очікування, і мене теж, у неділю футбол винагороджує мене за всю роботу і жертви. Протягом півтора години я відчуваю задоволення від усього, що роблю.

– Ці надмірності, про які ви говорили, ейфорія, що ніколи не буває далеко, і кризи також – вам це подобається?

– Це питання характеру. Якщо ти надаєш футболу вищу цінність, ніж просто спорт, то шукаєш у ньому щось, що наповнює твоє життя. І я завжди так робив із футболом: це не був спорт, не була робота, це було щось, що наповнювало мене, що давало мені інше – гордість, гідність, соціальну помсту, вираження мого характеру. Через футбол я досягаю свого самовдосконалення як особистість. І вірю, що в Марселі те саме. Чи був би Марсель тим самим без команди? А чи був би я тим самим без футболу? Ось що нас об'єднує. Я почуваюся тут добре, це місто схоже на мене.

– Що вас турбує на відпочинку?

– День! Коли немає того, що ти звик робити. З часом ти пристосовуєшся. Але якщо тридцять років проводиш дні, зосередженим на футболі, на правилах, на дисципліні, то коли рутина змінюється відпусткою, ти відчуваєш потребу повернутися до свого життя. І це неприємно, бо люди думають, що я божевільний.

– Були моменти у сезоні, коли ви здавалися нервовим. Наприклад, після матчу з Осером (поразка 1:3, 8 листопада), коли заговорили про можливий відхід. Ви справді про це думали?

– Це не було заявою "я йду". Навпаки. Я брав на себе відповідальність, щоб послати сигнал усім, особливо гравцям. Щоб сказати: якщо ми не можемо проявити себе на Велодромі, це означає, що не можу зробити вас успішними. І тоді було логічно сфокусувати увагу на собі, а не на команді. 0:3 вдома, цей перший тайм проти Осера – якщо говорити про цей матч, усі почали б критикувати гравців. Тож я переніс вогонь на себе. Але це не було бажання покинути корабель. Я ніколи такого не робив. Коли у лютому 2022 року почалася війна в Україні, і ми всі були у підвалі готелю, президента не було, генерального директора не було, спортивного директора не було – усі поїхали. Єдині, хто залишилися – це тренер і його штаб.

– Як ви сьогодні пояснюєте той страх на Велодромі?

– Велодром – унікальний стадіон. Унікальний за шумом, звуком, який там панує. Це не Сан-Сіро, де весь сектор співає одну пісню одночасно. На Велодромі є шість або сім груп, які співають різні пісні одночасно, і виходить той особливий шум. Потім у нас було багато гравців – Мейсон Грінвуд, Луїс Енріке, Ліліан Брассьє, Елі Ваі, Джонатан Роу – які не звикли грати у складі такого клубу. Тож потрібен був час.

Зірки Марселя, які принесли Франції єдину перемогу в Лізі чемпіонів – де вони зараз?

– Чи потрібно було докладати більше зусиль?

– Щоб досягти результату, ми поїхали на три дні до Мальмора. Три дуже важливі дні, щоб зрозуміти багато речей: стадіон, ким ми хочемо бути, який тип команди ми хочемо, нашу ідентичність, наші цінності. Деякі гравці теж відкрилися. Для мене проблема була зрозумілою. Це не було питанням фізичної підготовки чи тактики. Це питання у голові, емоціях, особистості. І ми над цим працювали. Вперше у своїй кар'єрі я проводив три дні такого збору посеред сезону.

– Потім ви поїхали до Рима, наприкінці сезону. Це було з інших причин?

– Це було зовсім інакше. Ми покинули Марсель, дали гравцям свободу після обіду, під час вечері, вивели їх з-під тиску Марселя. Менше працювали на полі теж. Ми працювали значно менше, але вони проводили час разом. Я вірю: якщо ти дружиш зі своїм товаришем по команді, якщо у вас є прихильність, ти пробіжиш для нього на метр більше, ти будеш наповнений іншим почуттям під час важливих матчів.

– Гравці кажуть, що з вами вони вчаться новому, чого раніше не знали. Чи можливо навчити чомусь досвідчених футболістів, як, наприклад, Рабйо?

– Я вважаю, різниця в тому, що змушую їх мислити, допомагаю самим знаходити рішення. Треба шукати логіку у деяких речах. Іноді вони кажуть мені: "Ніколи не думав". Коли я грав, і тренер говорив мені, що саме робити, мені це зовсім не подобалося. Мені подобалося, коли він давав кілька варіантів, і я сам мав обрати на полі, розуміючи чому. Роблю те саме зі своїми гравцями. Я не кажу їм, що робити.

Première saison réussie pour Adrien Rabiot avec l'@OM_Officiel pic.twitter.com/pM5wrV0MYk — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) July 20, 2025

– У вас все ж є дуже чіткі принципи, наприклад, щодо виведення м’яча з-під пресингу?

– Так, є ігрові принципи, є позиції.

– Але ви дуже педантичні щодо виходів! Стань тут, віддай на правильну ногу, в потрібний момент...

– Так, але й тут... Правильна нога, правильний момент – усе має своє "чому", логіку, обґрунтування. І справа також у тому, як ти це говориш. Сказати: "Ти маєш робити так!" – це не те саме, що сказати: "Як ти думаєш, якщо віддати м'яч на цю ногу або на ту, це змінить щось чи ні?" Гравець відповідає: "Так, це змінює". Ти питаєш: "Чому, на твою думку?" Я хочу, щоб вони брали участь. У футболі всі хочуть мати гравців з характером. Але якщо ти цей характер не розвиваєш, то він пропаде. Потрібно делегувати, потрібно довіряти. Усередині ігрової структури рішення приймають гравці. І вершина – це коли всі говорять однією мовою, коли всі бачать ігрову ситуацію однаково.

– То вам потрібні гравці, які хочуть розуміти гру, ставити запитання?

– Розуміння йде пліч-о-пліч із пристрастю. Ми ж не говоримо про математику, алгебру чи якісь складні науки, а про футбол: якщо у тебе є пристрасть – ти розумієш. Якщо ти приходиш на тренування о 10-й, а о 13-й вже пішов, якщо ти ставишся до роботи як на заводі, то ніколи не зрозумієш, навіщо ми робимо те чи інше. Ті, хто захоплений, хто цікавиться, розуміють одразу.

– Ви багато вимагаєте від центральних захисників. Ви просите їх грати, ризикувати, наважуватись?

– Я не люблю слово "ризики". Я прошу у них мужності, прошу бути першими, хто хоче забивати, як і від нападників – першими бігти і захищатися. Грінвуду, Роу, Аміну Гуїрі я це постійно нагадую. І Лео (Балерді) теж кажу, що треба багато грати. Але ризиків – ні.

– А якщо центральний захисник припускається помилки, він отримує шквал критики...

– Від вас (журналістів)! Але не від мене. Коли є помилка, я злюся на свій штаб. Якщо сталася помилка, це означає, що ми були недостатньо хороші, перш за все я, щоб пояснити "чому". Помилка Руллі у Ліллі (1:1, 4 травня), наприклад. Це не технічна помилка. Він хотів скинути м'яч високо на П'єра-Еміля Хьойберга. Його помилка в тому, що він не зробив додатковий пас, щоб передача дійшла до гравця. Він мав зробити паси Руллі – Кондогбія – Хьойберг. І я думаю: "Чорт! Чому ми йому цього добре не пояснили?" Тренер воротарів – я його критикую. Було достатньо одного додаткового пасу, ми не ризикуємо, ми страхуємо, якщо втрачаємо м'яч – добре розташовані... Оскільки Руллі зробив так багато хороших розіграшів, одна помилка не вплине на мою оцінку. Я приймаю помилки, бо я найчастіше помиляюся: зміна, керування гравцем, вибір на трансферному ринку... Я – той, хто помиляється найбільше.

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Leader sur le terrain, patron dans le vestiaire et auteur d'une grande saison,

vous avez fait votre choix : ?????? ?????? est votre Olympien de la saison @PUMA 24/25 pic.twitter.com/iyMS65kQCV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 16, 2025

– Вам платять за результат. Але ви також хочете, щоб публіка отримувала задоволення, так?

– Я виріс на стадіоні, мій батько був у фанатському секторі Брешії, і це повністю вплинуло на моє сприйняття футболу. Потім я був "десяткою", мені подобалось мати м'яч, мені подобались талановиті гравці, але також жертва, завзятість, характер. Перемагати, страждаючи, всі разом, боротися – це мені також приносить велике задоволення. Якщо потрібно врятувати результат у кінці матчу, я навіть поставлю двох воротарів.

– Ви ніколи не задоволені, ви самі це кажете.

– Якби міг, я б це змінив. Бо це виснажує. Цього сезону я був задоволений багато разів, але завжди думав про наступний виклик. Навіть у Гаврі (перемога 3:1, 10 травня), коли ми вийшли в Лігу чемпіонів. Я даю гравцям три вихідні. Але одразу ж думаю: "Чорт, я хочу посісти друге місце. Якщо програємо Ренну і Монако виграє – ми будемо третіми".

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– Ви ніколи не насолоджуєтесь гарною перемогою, як у Ліоні (3:2), наприклад?

– Ні, бо після великої перемоги завжди близька поразка. І власне, після Ліона ми програли у Страсбурі (0:1). Я виховувався в академії Мілана з Барезі, Мальдіні, Тассотті – командою величезних чемпіонів. Я бачив, як вони в неділю вигравали Скудетто, а у вівторок зранку поверталися до тренувань, ніби нічого й не було. Я ніколи не був чемпіоном, але намагався перейняти у них цей менталітет. Як у Кріштіану Роналду. Чемпіоном не народжуються, ним стають. Той, хто народився чемпіоном – це завдяки Богу, батькам. Той, хто стає чемпіоном, – завдяки праці, зусиллям, амбіціям, жертвам.

– Отже, ви більше Кріштіану, ніж Мессі?

– Ні. Мессі – завжди.

– Цього сезону ви гратимете у Лізі чемпіонів. Це для клубу, як Марсель, – гордість чи щось звичне?

– Це мало би бути звичною справою, якщо врахувати місто, клуб, його вболівальників. Якщо дивитись на результати останніх років – це не так просто. Вважаю, що минулого сезону ми провели чудову кампанію. На жаль, нам ніколи не вдавалося скласти гідну конкуренцію ПСЖ, але в Європі ніхто не зробив цього. Коли я згадую минулорічну передсезонку... У нас було мало гравців, не було клубної структури, яку зараз відновлюють Лонгорія та Бенатія. Ми робимо все, щоб вихід у Лігу чемпіонів став нормою кожного року. Це непросто, бо є Монако, Лілль, Ліон, Ніцца, Страсбур цього року, раніше – Ланс чи Брест. Але це – мета. Цього року мета – пройти у Лігу чемпіонів і добре там виступити.

– Якою для вас була б хороша Ліга чемпіонів?

– Сьогодні важко сказати, ми ще не знаємо, яку команду зможемо зібрати. Трансферне вікно ще не закінчилося.

– Ваша команда вам поки що подобається?

– Так, передусім тому, що ми зберегли дуже важливих гравців: Хьойберга, Адріена Рабйо, Грінвуда, Балерді та інших, які мали варіанти переходу, як, наприклад, Роу, що не був основним, але його важливо тримати в команді. Крім того, ми взяли двох дуже сильних молодих гравців – Сі-Джея Іган-Райлі (22 роки) та Анжела Гомеса (24 роки), які прийшли безкоштовно. Це справжні шедеври від Бенатії. І Медіну, який ідеально підходить для Велодрому. І зараз у нас ще багато роботи попереду.

– Головним пріоритетом було зберегти ключових гравців?

– Так. Хоча у них були варіанти. Рабйо мав цікаві пропозиції і поводився дуже порядно, бо навіть не захотів їх розглядати. Хьойберг теж мав варіанти, Балерді – теж. Не знаю, чи вони радились між собою, перш ніж вирішити залишитись, але мене це втішило.

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La ?????? ????????? de notre numéro pour remettre l’OM devant



Le résumé complet de #HACOM, c’est par ici https://t.co/ptihGdDTrY pic.twitter.com/0arh2KGKej — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 10, 2025

– Рабйо вас здивував?

– Дуже. Бо італійські журналісти завжди описували його інакше, ніж я його побачив. Скромний, сором'язливий, стриманий, працьовитий. Він справді захоплений футболом, живе ним. Не розумію, чому в Італії його так не бачили. Його мама, з якою я зустрічався, – дуже щира, емоційна людина, я знаю також його братів. Це хороша сім'я, а він – чемпіон.

– Марсель не вигравав титулів уже тринадцять років, хоча інші клуби, окрім Парі Сен-Жермен, це робили за цей час.

– Ми хочемо конкурувати з ПСЖ краще, ніж це було минулого сезону. Я не кажу, що парижани більший клуб, ніж Марсель. Я кажу, що до цього часу вони були сильніші за нас. І це не я кажу, це факт. Класика Італії, матч Ювентуса з Інтером: за десять зустрічей чотири перемоги Інтера, п'ять – Ювентуса і одна нічия. Класичне протистояння ПСЖ та Марселя: за 23 матчі – 19 перемог Парижа, три нічиї і лише одна перемога провансальців. Для мене це не Льо Класік. Але якщо хочете називати це так, то можете. Коли ми граємо проти ПСЖ, ми хочемо виграти, хочемо конкурувати, але правда саме така. Париж минулого сезону був майже нездоланним. І цей ПСЖ, у якого не було ні Кіліана Мбаппе, ні Ліонеля Мессі, ні Неймара, був більш згуртованою командою, ніж попередній. У цьому сенсі Луїс Енріке зробив фантастичну роботу.

– В яких аспектах ваша команда ще може прогресувати?

– У нас теж справжня команда, але з підйомами і спадами. Треба згладити ці коливання, які типові для Марселя. І, можливо, вони також типові для мене, бо я теж схильний до крайнощів. Якщо ми станемо більш стабільними, це буде крок вперед. Одне із завдань цього року, яке ми робимо з Бенатією – покращити не лише одинадцять основних, а й весь склад із 22-23 гравців. Коли в другій половині сезону ми програли п'ять матчів із семи, у Хьойберга була травма литкового м'яза, у Мурільйо – теж, Луїс Енріке був не в найкращій формі. Грінвуд теж був не дуже.

– А зараз як він?

– Ми робили фізичні тести. Я майже стурбований – Грінвуд повернувся з відпустки у занадто хорошій формі. Я йому сказав: "Мейсоне, у тебе все гаразд?" Фізичні показники демонструють, що зараз він у кращій формі, ніж у лютому. Це неймовірно.

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