"Я спілкувався з деякими російськими футболістами, з якими грав у клубі. Вони не вірять, що можуть щось змінити. Різниця полягає в тому, що їм не потрібна ця свобода. Українці – вільні люди, вони хочуть свободи, європейського, вільного життя.

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А їм свобода не потрібна, вони не готові боротися за чиюсь свободу. Їх настільки залякали, що вони просто не вірять, що можуть щось змінити. Та й не хочуть цього. Вони будуть голі-босі ходити в Росії, у них не буде нічого працювати, не буде грошей, але вони нічого не зроблять. Я в цьому просто впевнений.

Вони перебувають у інформаційному вакуумі, не знають, у що вірити. Навіть якщо хочуть повірити в те, що ми їм говоримо, вони нічого не змінять. Вони в це не вірять, їм це просто не потрібно", – розповів Дитятьєв ТК "Футбол".

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