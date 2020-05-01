"Вони бігали зі швидкістю 2000 км на годину": Динамо шокувало чемпіона Франції у Лізі чемпіонів

Колишній голкіпер Ланса Гійом Вармюз поділився думками щодо фізичної форми гравців Динамо у протистоянні з французьким клубом.

"Пам'ятаю матчі проти Динамо. Ми на виїзді зіграли 1:1, але вдома програли 1:3. Це була практично збірна – Шевченко, Ребров, Шовковський. Вони бігали зі швидкістю 2000 км на годину.

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Я зовсім не здивований, що вони тоді так далеко зайшли у Лізі чемпіонів. Вони були дуже швидкі. Тоді нам не були доступні матчі у національному чемпіонаті, як зараз, тому ми їх погано знали. Проти Шевченко я виграв два або три матчі, але у двох зустрічах він забив мені двічі.

У нього була сила, він відчував удар. Він мав щось особливе. Ми бачили, що він багато рухається, а коли отримував м'яч, відразу випромінював небезпеку. Шевченко був невловимий. Він був то праворуч, то ліворуч, то між лініями, то в глибині. Він був постійно енергійний", – сказав Вармюз у коментарі виданню France Football.

Нагадаємо, у сезону 1998/99 Шевченко відзначився у обох матчах Ліги чемпіонів проти Ланса: вдома Андрій відкрив рахунок на 61-й хвилині, однак вже за хвилину Динамо пропустило у відповідь (1:1), а на виїзді поставив масну крапку за 5 хвилин до закінчення поєдинку (3:1).

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