"Головне – не поспішати. Поспіх, як відомо, потрібен при ловлі бліх... Це буде гра на результат. Фіни будуть діяти, як ми проти Франції. Думаю, тренерський штаб збірної Фінляндії досконало вивчить дії українців. Забити нам, безумовно, важливо, проте не обов'язково це робити в перші хвилини або до перерви.

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Збірній України вистачить сил після поєдинку з Францією. Зараз грати на четверту добу після попереднього матчу – не щось надзвичайне... Фахівці навчилися в такому режимі добре відновлювати футболістів – вітаміни різні давати і так далі. Важливо буде не випустити з уваги небезпечного форварда фінів (Теему Пуккі – прим.), на якого Шевченко зверне особливу увагу нашим захисникам. Цей нападник збірної Фінляндії гостро потребує постачання м'ячів від своїх хавбеків. Значить, кисень йому треба перекрити. І взагалі, в цьому матчі нам необхідно бути дуже обережними. Фіни – мужики міцні, і з ними доведеться багато боротися", – цитує Сабо FootBoom.

Нагадаємо, проти фінів збірна України зіграє вже сьогодні, стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 21:45 за Києвом.

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