Нагадаємо, у поточному сезоні керівництво АПЛ повернулося до старого правила з трьома замінами, хоча після паузи у минулому чемпіонаті кожна команда могла проводити 5 змін. Одними з тих, хто хотів би знову проводити більшу кількість кадрових коректувань, були Хосеп Гвардіола та Юрген Клопп. Наставник Шеффілд Юнайтед розкритикував своїх колег за таку ініціативу.

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"Я відчуваю неймовірну повагу до цих топ-тренерів, тому що вони є успішними і перемагають. Але вони – егоїсти, які дбають лише про свої клуби. Вони не будуть турбуватися про Шеффілд Юнайтед, вони не будуть турбуватися про Англію.

Вони будуть турбуватися про Ліверпуль, Ман Сіті і Челсі, я розумію це. Я був би таким же, але мене турбує Шеффілд Юнайтед, і п'ять замін нам не допоможуть.

Я не думаю, що проста людина буде занадто співчувати гравцям, які отримують 250 тисяч фунтів на тиждень, через їхнє потрапляння чи непотрапляння в заявку. Вважаю, що це повна нісенітниця", – цитує Вайлдера Goal.com.

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