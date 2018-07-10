"Вона змусить його забути про фінал Ліги чемпіонів", – Каріус знайшов розкішну дівчину, від якої можна збожеволіти

"Санта-Барбара" з голкіпером Ліверпуля Лорісом Каріусом у головній ролі та його дівчатами продовжується.

Раніше стало відомо, що колишня дівчина Лоріса Каріуса Іанте Роуз знайшла собі нового хлопця – хавбека Марселя Грегорі Сертіка.

Виявляється, що німецький голкіпер не довго сумував з цього приводу – Лоріс був помічений в компанії сексапільної блондинки Даніелли Грейс, яку раніше пов'язували з Кріштіану Роналду.

З такою красунею Лорісу буде значно легше забути про фейли у київському фіналі Ліги чемпіонів і налаштуватись на новий сезон в Ліверпулі, а схоже на те, що Юрген Клопп розраховує на нього.

Клопп: На 100% впевнений, що струс мозку вплинув на гру Каріуса в фіналі ЛЧ

Nothing compares #tahoe Публикация от Daniella Grace (@daniellagrace) 20 Июн 2018 в 6:54 PDT

The countdown begins..️ Публикация от Daniella Grace (@daniellagrace) 13 Май 2018 в 11:05 PDT