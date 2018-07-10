"Вона змусить його забути про фінал Ліги чемпіонів", – Каріус знайшов розкішну дівчину, від якої можна збожеволіти

"Санта-Барбара" з голкіпером Ліверпуля Лорісом Каріусом у головній ролі та його дівчатами продовжується.
Раніше стало відомо, що колишня дівчина Лоріса Каріуса Іанте Роуз знайшла собі нового хлопця – хавбека Марселя Грегорі Сертіка.
Виявляється, що німецький голкіпер не довго сумував з цього приводу – Лоріс був помічений в компанії сексапільної блондинки Даніелли Грейс, яку раніше пов'язували з Кріштіану Роналду.
З такою красунею Лорісу буде значно легше забути про фейли у київському фіналі Ліги чемпіонів і налаштуватись на новий сезон в Ліверпулі, а схоже на те, що Юрген Клопп розраховує на нього.
Клопп: На 100% впевнений, що струс мозку вплинув на гру Каріуса в фіналі ЛЧ