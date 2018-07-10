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"Вона змусить його забути про фінал Ліги чемпіонів", – Каріус знайшов розкішну дівчину, від якої можна збожеволіти

15:25 956 Читать на русском
"Вона змусить його забути про фінал Ліги чемпіонів", – Каріус знайшов розкішну дівчину, від якої можна збожеволіти
Даніелла Грейс

"Санта-Барбара" з голкіпером Ліверпуля Лорісом Каріусом у головній ролі та його дівчатами продовжується.

Раніше стало відомо, що колишня дівчина Лоріса Каріуса Іанте Роуз знайшла собі нового хлопця – хавбека Марселя Грегорі Сертіка.

Виявляється, що німецький голкіпер не довго сумував з цього приводу – Лоріс був помічений в компанії сексапільної блондинки Даніелли Грейс, яку раніше пов'язували з Кріштіану Роналду.

З такою красунею Лорісу буде значно легше забути про фейли у київському фіналі Ліги чемпіонів і налаштуватись на новий сезон в Ліверпулі, а схоже на те, що Юрген Клопп розраховує на нього.

Клопп: На 100% впевнений, що струс мозку вплинув на гру Каріуса в фіналі ЛЧ

When you’re finally back in a bikini.. @wfortlauderdale

Публикация от Daniella Grace (@daniellagrace)

Weather currently as grey as my eyes.. #mustfindsun

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Nothing compares #tahoe

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Thank you everyone for the Birthday wishes!!!️️

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The countdown begins..️

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️ by @beausimmons for @lspaceswim (see more on the blog * link in bio)

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Pre-Oscar party with @faviana_ny

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Теги
Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль Англія Дівчата футболістів
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